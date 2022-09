Rezort zdravotníctva nakúpil 12.000 balení lieku Veklury

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nakúpilo 12.000 balení lieku Veklury pre pacientov so zvýšeným rizikom závažného priebehu ochorenia COVID-19. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ho majú dodať koncom septembra. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu. Ako vyplýva zo zverejnenej zmluvy, za liek Slovensko zaplatilo viac ako 4,5 milióna eur.



"MZ SR aktuálne pripravuje návrhy zmlúv, na základe ktorých bude liek distribuovaný jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," doplnil rezort. Ide podľa neho o kontinuálne doplnenie skladových zásob pre poskytovateľov, ktorí liek podávajú.



Liek obsahuje účinnú látku remdezivir. Je určený pre pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu COVID-19 vo včasnej fáze ochorenia. "Môže byť indikovaný dospelým pacientom na liečbu COVID-19 nepotrebujúcim suplementáciu kyslíkom a vystaveným zvýšenému riziku progresie do závažného ochorenia COVID-19," ozrejmil rezort. Na liečbu COVID-19 ho možno indikovať dospelým a deťom od 12 rokov s telesnou hmotnosťou najmenej 40 kilogramov s pneumóniou vyžadujúcou suplementáciu kyslíkom.