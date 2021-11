Rezort zdravotníctva navrhuje zavedenie lokálneho núdzového stavu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR počas mimoriadneho zasadnutia ústredného krízového štábu navrhlo zavedenie lokálneho núdzového stavu. Týkať by sa mal len regiónov s najvážnejšou epidemickou situáciou. Informovala o tom hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



"Lokálny núdzový stav by znamenal núdzový stav len pre niektoré regióny, kde je situácia naozaj vážna. Všetky detaily ešte precizujeme a budeme na budúci týždeň o tom komplexne informovať v prípade, že k takémuto kroku pristúpime," spresnila Eliášová.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) informoval, že rokovanie ústredného krízového štábu bolo prerušené. Pokračovať by malo po doplnení bližších informácií o pandemickej situácii. Zasadnutie by sa mohlo konať začiatkom budúceho týždňa.