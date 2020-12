REZORT ZDRAVOTNÍCTVA: Názor odbornej obce je pre nás dôležitý

Bratislava 22. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR komunikuje so zástupcami odbornej obce na pravidelnej báze, ich názor je pre nás dôležitý. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová to uviedla v reakcii na utorkovú výzvu Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO). Požiadali ho o vyššiu mieru komunikácie a zvolanie stretnutia predstaviteľov zdravotníctva.



"Zástupcovia ministerstva zdravotníctva komunikujú na pravidelnej báze so zástupcami odbornej obce, ich názor je pre nás dôležitý pri nastavovaní konštruktívnych krokov v prospech slovenského zdravotníctva – pacientov a zdravotníkov v systéme," deklarovala hovorkyňa.



Ako pripomenula, minister napríklad rokoval so zástupcami odbornej obce na rokovaní odvetvovej tripartity či štátny tajomník MZ SR Peter Stachura osobne rokoval s prezidentom Slovenskej lekárskej komory Marianom Kollárom na stretnutí v priestoroch Slovenskej lekárskej komory. "Stretnutia na odbornej úrovni sa realizovali aj na zasadnutí ústredného krízového štábu, s odborníkmi sa komunikuje aj telefonicky, prostredníctvom SMS, e-mailov či online konferencií z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19," dodala Eliášová. Zároveň vyzdvihla prácu zdravotníkov v aktuálnom náročnom období.



Ministerstvo zdravotníctva zároveň ocenilo lekárov za výzvu k verejnosti na zodpovednosť počas vianočných sviatkov. "Len spoločnými silami dokážeme náročnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 zvládnuť," dodala.



SLK a SLS v utorok informovali, že situácia v zdravotníctve sa pod vplyvom pandémie zhoršuje. Zdravotníci sú vyčerpaní a demotivovaní, nemocnice sú čoraz plnšie nakazených pacientov. Vyzvali preto ľudí na opatrnosť, zdravotníkov na vzájomnú pomoc a ministerstvo zdravotníctva na komunikáciu.