Rezort zdravotníctva nebude komentovať personálne zmeny vo VšZP

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR nebude komentovať plánované personálne zmeny v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Vyplýva to z jeho stanoviska pre TASR.



"Ministerstvo zdravotníctva SR vopred nekomentuje pripravované personálne zmeny na riadiacich postoch zdravotníckych zariadení a organizácií podriadených ministerstvu. O realizovaných personálnych zmenách informujeme na webovej stránke ministerstva," uviedol rezort.



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pre TASR potvrdil, že mu boli 29. novembra doručené tri žiadosti VšZP na vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu nových členov predstavenstva poisťovne. Novým šéfom štátnej VšZP by mohol byť Michal Ďuriš. Ďalšími členmi predstavenstva by mohli byť Monika Begánová a Matej Fekete.