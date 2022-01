Rezort zdravotníctva nepredložil právnu analýzu k povinnému očkovaniu

Bratislava 15. januára (TASR) - Rezort zdravotníctva zatiaľ nepredložil analýzu možností na zavedenie povinného očkovania. Pôvodne ju mal predložiť do 10. januára, termín však predĺžil o desať dní. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. O výsledkoch budú informovať až po internom vyhodnotení a následnom prerokúvaní všetkých zainteresovaných.



K príprave a predloženiu unesenia zaviazala vláda ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v spolupráci s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou ešte 8. decembra.



Analýza sa má v zmysle schváleného uznesenia vlády zaoberať možnosťami zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti tomuto ochoreniu.



Zhoda na zavedení povinného očkovania vo vládnej koalícii nie je. Za povinné očkovanie sa vyslovil premiér Eduard Heger (OĽANO). V rozhovore pre TASR vyjadril nádej, že sa mu podarí koaličných partnerov presvedčiť. Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič to označil za legitímnu tému, neočakáva však od toho zásadné zvýšenie zaočkovanosti. Podobne to vidí líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, jednotný názor nie je ani v jeho strane. Šéf parlamentu Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina povinné očkovanie odmietajú.



O povinnom očkovaní chce hovoriť strana Za ľudí. Podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu sa dá nariadiť aj vyhláškou ministra zdravotníctva. Líderka strany Veronika Remišová v pondelok (10. 1.) pred koaličnou radou uviedla, že čaká na analýzy rezortov zdravotníctva a spravodlivosti. Očkovanie opakovane označuje za cestu z pandémie nového koronavírusu.



Rôzne názory na otázku povinnej vakcinácie má aj opozícia. Hlas-SD a Smer-SD ho odmietajú, Progresívne Slovensko (PS) podporuje. KDH upozornilo na riziko ešte silnejšieho rozdelenia spoločnosti a Aliancia zdôrazňovala potrebu jasnej komunikácie.