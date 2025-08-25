< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva: NIKA informujeme o každej kontrole
Ministerstvo podotklo, že nemá žiadny právny ani zmluvný dôvod odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prostriedkov a toto zistenie eviduje ako nezrovnalosť bez dosahu na financovanie projektu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR informuje Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (NIKA) o každej kontrole a nezrovnalosti prostredníctvom monitorovacích správ vrátane výsledku kontroly verejného obstarávania v Nemocnici Agel Levice. Komunikačný odbor rezortu to uviedol pre TASR v reakcii na výzvu exministra zdravotníctva a opozičného poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího (Slovensko, Za ľudí, KÚ), aby minister v súvislosti so závermi ÚVO postupoval v súlade so zákonom. Ministerstvo zároveň v nemocnici urobilo kontrolu.
„Kontrola už v januári 2025 v tejto nemocnici identifikovala porušenie zákona o verejnom obstarávaní a toto zistenie bolo postúpené na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). ÚVO vydal 30. júla 2025 rozhodnutie, ktoré zaslal nemocnici, ale nie MZ SR. ÚVO vo svojom rozhodnutí nenavrhol ani zrušiť zmluvu objednávateľa (Agel) s dodávateľmi a ani im zo zákona neudelil žiadnu sankciu,“ ozrejmilo ministerstvo.
Podotklo, že nemá žiadny právny ani zmluvný dôvod odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prostriedkov a toto zistenie eviduje ako nezrovnalosť bez dosahu na financovanie projektu. „Dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú dvojité financovanie, konflikt záujmov, podvod či korupcia,“ vysvetlil rezort.
Ministerstvo zdravotníctva zároveň minulý utorok 19. augusta urobilo v Nemocnici Agel Levice kontrolu. Tento týždeň očakáva vyjadrenie od spoločnosti Agel, ako postupovali vo vzťahu k efektívnosti a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní.
„V súvislosti s vyjadreniami exministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktoré sa týkali nadhodnoteného benčmarkovania, pripomíname, že benčmarky vo výzve nastavoval ešte nominant OĽANO - exminister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zároveň dopĺňame, že nemocnica zo zvyšných prostriedkov nefinancovala polikliniku, ale v časti budovy polikliniky na troch poschodiach vybudovala nemocničnú časť s 89 lôžkami a zateplila budovu polikliniky,“ dodalo MZ.
Závery ÚVO, podľa ktorých mala Nemocnica Agel Levice porušiť zákon pri zákazkách z plánu obnovy na rekonštrukciu priestorov, treba riadne prešetriť. Apeloval na to exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Krajčí. Vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby postupoval zákonne a zistenia úradu nahlásil Národnej implementačnej a koordinačnej autorite, ktorá má následne povinnosť informovať Európsku komisiu a Európsky úrad pre boj proti podvodom.
Poslanec v piatok (22. 8.) upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Poukázal na závery ÚVO. Ten konštatoval, že Nemocnica Agel Levice pri zadávaní zákaziek v súvislosti s rekonštrukciou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Spoločnosť Agel tvrdí, že všetky jej projekty sú vo fáze realizácie plne v súlade so zmluvným obsahom a harmonogramom. Kritiku spoločnosti vníma ako neoprávnenú a účelovú. Agel zároveň začiatkom septembra pozvala na kontrolný deň a tlačový brífing, kde chce problematiku vysvetliť, „bez špekulácií a politických vyjadrení, ktoré vzbudzujú zbytočné pochybnosti“.
„Kontrola už v januári 2025 v tejto nemocnici identifikovala porušenie zákona o verejnom obstarávaní a toto zistenie bolo postúpené na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). ÚVO vydal 30. júla 2025 rozhodnutie, ktoré zaslal nemocnici, ale nie MZ SR. ÚVO vo svojom rozhodnutí nenavrhol ani zrušiť zmluvu objednávateľa (Agel) s dodávateľmi a ani im zo zákona neudelil žiadnu sankciu,“ ozrejmilo ministerstvo.
Podotklo, že nemá žiadny právny ani zmluvný dôvod odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prostriedkov a toto zistenie eviduje ako nezrovnalosť bez dosahu na financovanie projektu. „Dôvodmi na odstúpenie od zmluvy sú dvojité financovanie, konflikt záujmov, podvod či korupcia,“ vysvetlil rezort.
Ministerstvo zdravotníctva zároveň minulý utorok 19. augusta urobilo v Nemocnici Agel Levice kontrolu. Tento týždeň očakáva vyjadrenie od spoločnosti Agel, ako postupovali vo vzťahu k efektívnosti a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní.
„V súvislosti s vyjadreniami exministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktoré sa týkali nadhodnoteného benčmarkovania, pripomíname, že benčmarky vo výzve nastavoval ešte nominant OĽANO - exminister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zároveň dopĺňame, že nemocnica zo zvyšných prostriedkov nefinancovala polikliniku, ale v časti budovy polikliniky na troch poschodiach vybudovala nemocničnú časť s 89 lôžkami a zateplila budovu polikliniky,“ dodalo MZ.
Závery ÚVO, podľa ktorých mala Nemocnica Agel Levice porušiť zákon pri zákazkách z plánu obnovy na rekonštrukciu priestorov, treba riadne prešetriť. Apeloval na to exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Krajčí. Vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby postupoval zákonne a zistenia úradu nahlásil Národnej implementačnej a koordinačnej autorite, ktorá má následne povinnosť informovať Európsku komisiu a Európsky úrad pre boj proti podvodom.
Poslanec v piatok (22. 8.) upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Poukázal na závery ÚVO. Ten konštatoval, že Nemocnica Agel Levice pri zadávaní zákaziek v súvislosti s rekonštrukciou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Spoločnosť Agel tvrdí, že všetky jej projekty sú vo fáze realizácie plne v súlade so zmluvným obsahom a harmonogramom. Kritiku spoločnosti vníma ako neoprávnenú a účelovú. Agel zároveň začiatkom septembra pozvala na kontrolný deň a tlačový brífing, kde chce problematiku vysvetliť, „bez špekulácií a politických vyjadrení, ktoré vzbudzujú zbytočné pochybnosti“.