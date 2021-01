Rezort zdravotníctva odmieta neoficiálne uprednostňovanie očkovania

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) zásadne odmieta uprednostňovanie osôb mimo oficiálnych zoznamov a priorít očkovacej stratégie. Považuje to za absolútnu neúctu voči všetkým zdravotníkom, ktorí už mesiace bojujú v prvej línii. Ministerstvo tak reaguje na prípad bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej, ktorú prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) na bratislavských Kramároch.



"Ministerstvo zdravotníctva opakovane vyzýva všetky nemocnice, ktorým boli zabezpečené vakcíny proti ochoreniu COVID-19, aby dodržiavali určené postupy a pravidlá očkovania," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Nemocnice podľa jej slov dostali niekoľko dokumentov, v ktorých je jasne definovaný nielen postup pri evidencii, skladovaní a podávaní vakcín, ale aj presnejšie stanovujú okruh osôb, ktoré majú byť v tejto fáze očkované ako prvé, a to bez výnimiek. "S nemocnicami budeme preverovať, či nedošlo alebo nedochádza k ďalším porušeniam postupov a pravidiel očkovania, ak zistíme pochybenia, budeme žiadať vyvodenie zodpovednosti vrátane finančných sankcií pre manažment nemocnice," podotkla hovorkyňa.



Ministerstvo zdôrazňuje, že nastavený systém určuje pravidlá jasne a ak došlo k jeho porušovaniu, ide o individuálne zlyhanie, ako v nedeľu deklarovala UNB. Rezort víta, že vedenie nemocnice rozhodlo, že pracovník, ktorý do oficiálnych zoznamov zdravotníkov doplnil osoby mimo poradia, už nebude pracovať vo vakcinačnom centre ani sa nijakým spôsobom nebude podieľať na vakcinácii. "Rovnako vítame, že sa pani Cibulková dodatočne vyjadrila, že chce pomôcť v osvetovej kampani. V tejto chvíli je však najlepšou formou kampane dobrovoľná práca v nemocniciach alebo informácie o vážnosti ochorenia COVID-19 a dôležitosti očkovania," povedala Eliášová.



Ministerstvo zdravotníctva teší záujem o očkovanie a chápe, že môže byť na vakcinačné centrá vyvíjaný tlak na obchádzanie pravidiel. Upozorňuje však, že Slovensko je vo vážnej epidemickej situácii, má vysoké čísla pozitívnych, chorých a hospitalizovaných. "Sú medzi nimi zdravotnícki pracovníci, ako aj hasiči, zamestnanci sieťových odvetví a podobne, ktorých výpadok by mohol vážne ohroziť chod štátu. Každý, kto z verejne známych osobností, športovcov, umelcov ministerstvo zdravotníctva oslovil, že je ochotný sa už v tejto chvíli dať zaočkovať a napríklad pomôcť tak v komunikačnej kampani, bol požiadaný o trpezlivosť," skonštatovala Eliášová. Podotkla, že ak je motiváciou týchto osôb podporiť očkovanie u širokej verejnosti, môžu tak urobiť v tejto chvíli tak, že budú verejne deklarovať svoj záujem o očkovanie.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) na sociálnej sieti vyzval ľudí, aby si počkali na svoju dávku a nepredbiehali sa. "V tejto chvíli je jasné, že úzkym hrdlom čo najrýchlejšieho zaočkovania našej populácie bude najmä v januári nedostatok vakcín. Dostaneme asi len 250.000 dávok, keďže je potrebné preočkovanie, zaočkovať budeme môcť len 125.000 ľudí. Preto je veľmi dôležité dodržať poradie očkovaných tak, ako to stanovuje národná stratégia očkovania, ktorú zadefinovali odborníci ministerstva zdravotníctva. Ak dodržíme poradie očkovaných, zabezpečíme si v našej populácii čo najrýchlejšie znižovanie epidemiologického rizika," uviedol.



Cibulková po medializácii prípadu reagovala, že ak by tušila, že sa dopúšťa vážneho pochybenia a nevypĺňa len voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by možnosť zaočkovať sa nevyužila. "Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní," uviedla. Zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 mali pritom aj jej manžela.