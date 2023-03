Rezort zdravotníctva opäť hľadá šéfa novovzniknutého detenčného ústavu

Bratislava 8. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa novovzniknutého detenčného ústavu v Hronovciach. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. marca. Rezort o tom informoval na webe. Na pozíciu vyhlásili výberové konanie viackrát, neprihlásil sa do nich žiaden uchádzač.



Detenčný ústav v Hronovciach je prvým takýmto zariadením v krajine. Otvorili ho koncom minulého roka. Do detenčných ústavov sa podľa platnej právnej úpravy rozhodnutím súdu umiestňujú páchatelia trestných činov, ktorí aj po výkone trestu odňatia slobody trpia duševnou poruchou a pretrváva u nich nebezpečenstvo pre spoločnosť.



O umiestnení ústavu pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach sa rozhodlo ešte v roku 2008. Zariadenie vzniklo po kritike Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), ktorý upozornil na podmienky väzňov na Slovensku.