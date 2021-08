Rezort zdravotníctva podáva trestné oznámenie pre tendre NCZI

Bratislava 26. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre verejné obstarávania na poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Podľa ministerstva existuje podozrenie, že s podkladmi vypracovanými pre účely vyhlásenej verejnej súťaže sa mohlo manipulovať. "A to osobami z externého prostredia, reprezentujúcimi obchodnú spoločnosť pôsobiacu v IT biznise v súčinnosti so zamestnancami NCZI," vysvetlila Eliášová.



Zdôraznila, že pre ministerstvo je prvoradá transparentnosť a efektívne využívanie verejných prostriedkov. "Predmetné verejné obstarávanie je už NCZI zrušené," pripomenula hovorkyňa. Dodala, že rezort nevstupuje do procesu tvorby súťažných podmienok verejných obstarávaní rezortných organizácií, ide o samostatné právnické osoby a subjekty.



NCZI nedávno vyhlásilo verejné obstarávania spolu za viac ako 58 miliónov eur. V podkladoch sa však vyskytli viaceré nezrovnalosti a chyby. Upozornilo na to občianske združenie Slovensko.Digital. NCZI potom rozhodlo o zrušení verejného obstarávania.