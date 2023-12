Rezort zdravotníctva pokračuje v úpravách kompetencií zdravotníkov

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v úpravách kompetencií zdravotníkov. Chce vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré budú pre absolventov atraktívne a zastavia odchod skúsených zdravotníkov do zahraničia. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia rezortu v reakcii na stanovisko sestier a pôrodných asistentiek, ktoré žiadajú rozšírenie svojich kompetencií.



"Rezort zdravotníctva kompetencie vybraných zdravotníckych pracovníkov už upravoval, konkrétne praktickú sestru - asistenta, momentálne pokračujú práce na úprave kompetencií sestry a pôrodnej asistentky a následne aj ostatných zdravotníckych pracovníkov," priblížili pre TASR z odboru.



Ministerstvo má zrealizovať audit plnenia personálnych normatívov a následne revíziu právnych predpisov, ktoré definujú požiadavky na personálne zabezpečenie ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení. "V súlade s medzinárodnými trendmi budeme presúvať, aktualizovať a upravovať kompetencie jednotlivých zdravotníckych povolaní," doplnilo.



Rezort tiež pripravuje reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Avizuje aj zrealizovanie schválenej koncepcie všeobecnej ambulantnej starostlivosti. "Kľúčovým opatrením v týchto segmentoch bude aj presun kompetencií medzi zdravotníckym a nezdravotníckym personálom," uzavrel.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok (14. 12.) poukázala na to, že sestry a pôrodné asistentky by na základe vzdelania mohli vykonávať viac činností. Rozšírenie ich kompetencií by podľa nej zlepšilo prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti a ušetrilo financie v systéme.