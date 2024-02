Rezort zdravotníctva považuje za dôležité zvýšenie rozpočtu pre sektor

Bratislava 2. februára (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) považuje za najdôležitejšie v činnosti ministerstva počas prvých 100 dní vlády zvýšenie rozpočtu pre sektor, kroky v optimalizácii siete nemocníc či finančnú podporu slovenských nemocníc. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort podotkol, že napriek nepriaznivému stavu verejných financií sa na tento rok podarilo zabezpečiť o 955 miliónov eur viac oproti rozpočtu roku 2023 a celkovo tak do zdravotníctva poputuje 7,97 miliardy eur.



Poukázal aj na vyčlenenie 604.000 eur na modernizáciu Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici či presun približne 16,5 milióna eur na investície do 12 slovenských nemocníc.



Ministerstvo tiež vyzdvihlo svoje kroky v optimalizácii siete nemocníc. "Zaradili sme všetky nemocnice do siete v zmysle zákona a z dôvodu nečinnosti predchádzajúcej vlády sme museli odsunúť platnosť čakacích lehôt na výkony. Zároveň sme naštartovali procesy v súvislosti s implementáciou čakacích lehôt," priblížilo. Dodalo, že tiež zastavilo rušenie pôrodníc, kým nebude dobudovaná minimálna sieť záchrannej zdravotnej služby a vyriešené prevozy pacientov.



Ministerka tiež považuje za významné zvýšenie počtu študentov na slovenských lekárskych fakultách či pomoc Ukrajine v podobe darovania 24 kusov sanitiek. Podotkla, že rezort tiež v súvislosti výstavbou novej nemocnice v Martine navrhol tzv. akčné kroky na urýchlenie realizácie projektu, ktorý aktuálne mešká.