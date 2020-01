Rezort zdravotníctva: Pozitívne zmeny sa ukazujú postupom času

Bratislava 2. januára (TASR) - Množstvo pozitívnych zmien sa v systéme slovenského zdravotníctva ukazuje postupom času. Tvrdí to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré zároveň hovorí o tom, že kontinuálne pracuje na systematických krokoch na zlepšení stavu zdravotníctva na Slovensku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Za najdôležitejšie kroky, ktoré rezort v roku 2019 zrealizoval, považuje historické spustenie štátom stanovených skríningov, investície do prístrojovej techniky, výmenu tretiny lôžkového fondu v nemocniciach, veľké investície do nemocníc či zmeny v očkovacom kalendári.



MZ SR vyhlásilo uplynulý rok za "Rok prevencie". "Rezort apeloval na verejnosť s kľúčovou správou – preventívna starostlivosť o zdravie je dôležitá. V prípade ochorenia sa jeho včasné zachytenie dá úspešne liečiť, z ekonomického rozmeru je zase liečba menej nákladná," pripomenula Eliášová.



Poukázala na to, že štát spustil tri skríningové programy. Na začiatku roka odštartoval skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, po letných mesiacoch skríning rakoviny prsníka a na sklonku roka skríning rakoviny krčka maternice. Na vyšetrenia pozývajú ľudí všetky tri zdravotné poisťovne.



Rezort tiež zdôraznil, že v nemocniciach pribudla počas minulého roka nová prístrojová technika. Eliášová v tejto súvislosti prízvukovala, že nákup nových CT prístrojov formou centrálneho obstarávania a elektronickej aukcie bol Európskou komisiou prezentovaný ako vzorový pre celú Európsku úniu. "V nemocniciach pribúdajú moderné špičkové lineárne urýchľovače, o istý čas pribudnú nové magnetické rezonancie či infúzne pumpy," povedala.



V roku 2019 sa v nemocniciach ukončila obmena približne tretiny postelí z celkového lôžkového fondu v zdravotníckych zariadeniach. "Nebolo raritou, že pacienti ležali na lôžkach, ktoré pamätali desiatky rokov, preto ide o výrazný krok vpred. Pre pacientov to znamená kvalitnejšiu liečbu počas hospitalizácie a pre zdravotníkov – najmä sestry a sanitárov, lepšie podmienky na ich prácu, nakoľko pri starostlivosti o pacienta je súčasť náplne práce aj manipulácia s lôžkom pacienta," komentovala.



Za posledné tri roky sa zdravotnícke zariadenia mohli uchádzať o 240 miliónov eur z kapitálových výdavkov. Peniaze mohli použiť na rekonštrukciu, modernizáciu či novú prístrojovú techniku. Nemocnice po splnení podmienok mohli čerpať peniaze aj z eurofondov.



Zmeny sa dotkli aj očkovacieho kalendára. Úpravy sa týkajú schémy povinného pravidelného očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR). Po novom budú deti očkované druhou dávkou očkovacej látky proti MMR v piatom roku života, aktuálne je to v 11. roku života. MZ SR si od takéhoto kroku sľubuje zníženie rizika vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch.