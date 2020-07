Rezort zdravotníctva pripravil pre Slovensko nový pandemický plán

Bratislava 23. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravilo nový pandemický plán. V piatok (24. 7.) ho má odobriť Pandemická komisia vlády SR. Ako vo štvrtok TASR informoval rezort zdravotníctva, cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, stanovenie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zaisťujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním ochrany verejného zdravia.



Nový plán bude koordinovať postupy v prípade druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. "Slovenské zdravotníctvo je s prihliadnutím na pandemický plán pripravené na prípadnú druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19," zdôraznilo MZ SR.



Poukázalo na to, že nemocnice aktuálne fungujú v štandardnom režime, pacientom je poskytovaná zdravotná starostlivosť bez obmedzení. Ľudia s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sú podľa rezortu zdravotníctva hospitalizovaní na infekčných oddeleniach. V prípade zvýšenia počtu akútnych pacientov sú zdravotnícke zariadenia pripravené okamžite alokovať nevyhnutné lôžka.



Taktiež doplnilo, že aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je vo fáze nula. V prípade, že si to epidemiologická situácia vyžiada, posunie sa do prvej fázy. V 15 nemocniciach v jednotlivých regiónoch Slovenska vyčlení priestor pre pacientov s týmto ochorením. Podľa rezortu zdravotníctva pôjde o 3385 lôžok a 118 pediatrických lôžok, čo je v priemere 233 lôžok na nemocnicu a podľa regionálneho rozloženia takmer 500 lôžok na príslušný kraj. Ostatné nemocnice majú fungovať v štandardnom režime.



"Reprofilizácia lôžok pre nakazených ľudí s koronavírusom bude narastať podľa potreby v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Pripravené sú tri fázy. V jarných mesiacoch sme si prvú fázu reprofilizácie prakticky vyskúšali, spustenie druhej a tretej sme testovali, jednotlivé fázy reprofilizácie by teda mali byť správne nastavené," uzavrel minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s dôvetkom, že jednotlivé fázy vedia nemocnice v prípade potreby rýchlo aktivovať.