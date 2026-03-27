< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva pripravuje novú liekovú politiku
MZ pripomenulo, že lieky sa kategorizovali napriek absencii finančného krytia.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR finalizuje novú podobu liekovej politiky, ktorá je postavená na konsenze všetkých relevantných partnerov v sektore. Jej cieľom je nastaviť dlhodobo udržateľné, transparentné a spravodlivé pravidlá v prospech pacienta a v zmysle záverov Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MZ v reakcii na zistenia NKÚ pri kontrole zameranej na systém kategorizácie liekov v rokoch 2020 až 2024. MZ zároveň deklaruje, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) po svojom nástupe zaviedol viacero zmien v liekovej politike.
„Správa NKÚ je za kontrolované obdobie rokov 2020 až 2024. Minister Kamil Šaško, ktorý do funkcie nastúpil na jeseň roka 2024, nečakal na výsledky kontroly a bezodkladne zaviedol viacero systémových zmien a opatrení v oblasti liekovej politiky, s dôrazom na transparentnosť, predvídateľnosť a dostupnosť modernej liečby pre pacientov,“ uviedli z komunikačného odboru MZ s tým, že aktuálne sa pripravuje legislatíva meniaca súčasný stav.
MZ pripomenulo, že lieky sa kategorizovali napriek absencii finančného krytia. „Systém, ako aj nehospodárny a netransparentný spôsob kategorizácie liekov uplatňovaný v rokoch 2020 až 2023, mal významný vplyv na aktuálny rast štrukturálnych výdavkov na kategorizované lieky, ktorý predstavuje v priemere viac ako 148 miliónov eur ročne,“ pripomenuli z MZ. Rezort deklaruje, že ako prvý krok pre zlepšenie dostupnosti liekov definoval v rozpočte na rok 2026 riadok novej kategorizácie. To zabezpečilo, že sa transparentne a za nových podmienok, ktoré bolo možné realizovať aj bez zmeny zákona, začalo kategorizovať.
„Zároveň sa podarilo vďaka významnej optimalizácii finančných tokov vo všetkých segmentoch zdravotnej starostlivosti, aj za podmienok konsolidácie verejných financií, kategorizovať 35 nových liekov v 39 indikáciách, čo predstavuje významný krok k zlepšeniu dostupnosti inovatívnej liečby pre pacientov na Slovensku,“ skonštatoval komunikačný odbor rezortu.
NKÚ v piatok informoval o záveroch kontroly zameranej na systém kategorizácie liekov. Proces kategorizácie sa podľa kontrolórov v posledných rokoch odklonil od jasných ekonomických pravidiel k individuálnemu rozhodovaniu. Oslabil sa tak mechanizmus rovnováhy medzi dostupnosťou liečby a udržateľnosťou verejných výdavkov. Súčasné nastavenie NKÚ nepovažuje za udržateľné z pohľadu dlhodobého riadenia verejných financií. Kontrolóri zistili, že približne polovica liekov bola schválená za vyššie ceny, ako to odporučil Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. MZ zároveň podľa zistení nemalo ochranu verejného záujmu plne pod kontrolou z pohľadu konfliktu záujmov osôb v rozhodovacom procese.
