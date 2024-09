Rezort zdravotníctva pripravuje očkovanie vakcínou proti COVID-19

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje spustenie očkovania proti ochoreniu COVID-19 adaptovanou vakcínou Comirnaty JN.1. Očkovanie by malo byť spustené v najbližšom období. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytli z komunikačného oddelenia rezortu.



"Ministerstvo zdravotníctva SR aktuálne pripravuje spustenie očkovania proti ochoreniu COVID-19 adaptovanou vakcínou Comirnaty JN.1 a rozšírenie očkovacej siete aj o ambulantný sektor. Aktuálne prebiehajú potrebné procesy a očkovanie touto vakcínou bude spustené v najbližšom období," uviedlo ministerstvo.



Zároveň priblížilo, že aktuálne má k dispozícii spolu približne 200.000 dávok vakcíny Comirnaty XBB 1.5, ktorou sa očkuje v súčasnosti.



Rezort pripomenul, že očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu COVID-19. Upozornil, že ochorenie môže stále spôsobiť dlhotrvajúce následky na zdraví. "Najlepším spôsobom prevencie pred týmto rizikom je očkovanie. Štát zabezpečil bezplatné očkovanie pre všetkých občanov na území SR - je už len na zodpovednosti každého občana chrániť svoje vlastné zdravie," poznamenal. Očakáva, že v súvislosti s nástupom jesenných dní a so spustením očkovania novou vakcínou sa záujem o očkovanie zvýši.



Úrad verejného zdravotníctva SR minulý týždeň zaevidoval 300 prípadov ochorenia COVID-19. V predchádzajúcom kalendárnom týždni ich bolo 216.