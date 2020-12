Rezort zdravotníctva pripravuje pred očkovaním kampaň,pomôžu osobnosti

Bratislava 23. decembra (TASR) - Očkovaniu bude predchádzať informačná a mobilizačná kampaň. Tá poskytne overené informácie k téme vakcinácie proti koronavírusu a bude odpovedať na väčšinu otázok verejnosti. TASR o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 je dnes celosvetovo najdiskutovanejšou témou. "Slovensko čelí silnej dezinformačnej kampani predovšetkým v online priestore. Ministerstvo už nastavilo komunikačnú stratégiu sociálnych sietí na aktívnom publikovaní objektívnych faktoch a odborných argumentoch, sprostredkovaných zrozumiteľne aj laickej verejnosti," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Podobne bude vystavaná informačná, edukačná a následne mobilizačná kampaň pre očkovanie. Jej úlohou bude zodpovedať na otázky a prezentovať overené fakty. Do kampane plánuje ministerstvo zapojiť dôveryhodné osobnosti - od lekárov a vedcov až po predstaviteľov kultúry, športu, podnikania i cirkvi. "Podstatné bude, že ktokoľvek, kto sa svojím názorom a vplyvom zapojí do kampane, tak urobí z vlastného presvedčenia a bez nároku na honorár, keďže ide o citlivú a aj účelovo zneužívanú tému," zdôraznila Eliášová.



MZ SR aktuálne vyhodnocuje stratégiu kampane. Odštartovať by mala v priebehu januára.



Už v stredu však ministerstvo spúšťa kampaň v rozhlasoch a v televíziách na podporu ochranných preventívnych opatrení Rúško-Odstup-Ruky. „R-O-R je známe, no veľmi dôležité heslo troch slov, ktoré sú alfou a omegou v obmedzení šírenia koronavírusu. Nosenie rúška, dostatočný odstup a dôkladná hygiena rúk - stačí tak málo na ochranu nášho zdravia a zdravia našich blízkych,“ dodal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).