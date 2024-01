Rezort zdravotníctva pripravuje zber dát k maximálnym čakacím dobám

Bratislava 30. januára (TASR) - V súvislosti s plánovaným zavedením maximálnych čakacích lehôt od budúceho roka pripravuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zber dát. Pre TASR to potvrdili z komunikačného odboru rezortu s tým, že v prvom kvartáli 2024 sa plánuje okrem iného technická implementácia či zaškoľovanie poskytovateľov ústavnej starostlivosti.



"Implementácia čakacích listín na medicínske služby (tzv. nároku pacienta) na základe relevantných dát si vyžaduje precíznu prípravu a dôslednú pripravenosť všetkých partnerov na túto výraznú zmenu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti - je preto nevyhnutné jej venovať dostatočnú pozornosť a neunáhliť sa k nepremysleným krokom, ktoré by v konečnom dôsledku nepriniesli ten cieľ, ktorý bol v rámci optimalizácie siete nemocníc určený," priblížili pre TASR.



V prvom kvartáli 2024 sa bude realizovať technická implementácia, zaškoľovanie a budú sa dolaďovať chyby. V druhom kvartáli bude pokračovať zber dát, ako vysvetlil rezort, už v adekvátnej kvalite. "V druhom polroku 2024 je naplánovaná kontrola reálnych a odporúčaných lehôt a ich verifikácia odborníkmi. Zároveň počas štvrtého kvartálu je ambícia spustiť už aj skúšobný proces v praxi, do ktorého budú zapojení vybraní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, vybrané medicínske služby a samotní pacienti," dodal.



Ministerstvo podľa svojho stanoviska postup koncom vlaňajška prediskutovalo so zástupcami nemocníc, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Obdobné koordinačné stretnutia naďalej pokračujú. "Ide o náročný proces, pre ktorého úspech je nevyhnutná spolupráca celého sektora, aby sa v priebehu roku 2024 nastavili technické aspekty a procesy tak, aby pacient z tejto zmeny mohol od 2025 benefitovať," doplnilo ministerstvo.



Maximálne čakacie lehoty na operácie sa mali zaviesť od začiatku tohto roka. Rezort navrhol posun účinnosti od roku 2025. Argumentoval, že v prvom roku zberu čakacích listín by to bolo technicky, procesne a organizačne nevykonateľné.