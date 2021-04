Rezort zdravotníctva pripravuje zmenu, aby sa mohli očkovať aj mladí

Bratislava 24. apríla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje zmenu v očkovacej stratégii. Podľa nej by mohli byť zaočkované aj osoby nad 18 rokov v prípade, že by na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sprevádzali seniora nad 70 rokov. Dôvodom je motivácia pomôcť seniorom. Rezort zdravotníctva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Veríme, že to bude dodatočná motivácia na pomoc starým rodičom alebo rodičom s registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou," približuje ministerstvo.



Infektológ Peter Sabaka v jednom z videí opätovne poznamenáva, že starší či chronicky chorí ľudia sa očkovania obávať nemusia. Pripomína, že vysoký vek a chronické ochorenia sú najvýznamnejším rizikovým faktorom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Zdôrazňuje, že prekážkou na očkovanie nie sú ani také závažné ochorenia, ako napríklad cukrovka s komplikáciami, chronické srdcové zlyhanie či autoimunitné ochorenia, ale prekážky nie sú ani v prípade ľudí po infarkte či cievnej mozgovej príhode.



"Očkovanie je obzvlášť výhodné," podotýka Sabaka. V prípade registrovaných vakcín konštatuje, že ak sú nimi ľudia zaočkovaní a prešiel dostatočne dlhý čas na vytvorenie protilátok a imunity, sú na 100 percent chránení pred ťažkým priebehom ochorenia a majú istotu, že mu nepodľahnú. Neobstoja ani argumenty o strachu z nežiaducich účinkov, tie sa podľa Sabaku vyskytujú skôr u mladých ľudí.



Na benefity očkovania upriamuje pozornosť aj primár Július Hodosy z centrálneho prijímacieho oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). "Zaočkovaní ľudia majú buď ľahšie priebehy ochorenia, vrátia sa domov, alebo sa do nemocnice ani nedostanú," hovorí Hodosy o skúsenostiach aj z iných krajín. Je podľa neho pochopiteľné, že sa ľudia boja nežiaducich účinkov, ale tie sú príznakom toho, že vakcína funguje a človek si buduje protilátky. Ak sa predsa len u starších ľudí objavia, odporúča vyhľadať lekársku pomoc. Podľa neho však ide najčastejšie o dehydratáciu.



Ministerstvo zároveň zverejnilo na sociálnej sieti aj návod na to, ako presvedčiť babku a dedka na očkovanie.