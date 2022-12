Rezort zdravotníctva: Rezidenti sa budú môcť zamestnať len v nemocnici

Bratislava 19. decembra (TASR) - Budúci všeobecní lekári sa v rámci rezidentského štúdia budú môcť po novom zamestnať len v nemocnici. Zmena, ktorú presadilo Lekárske odborové združenie (LOZ), by sa od januára týkala aj 23 rezidentov pracujúcich v ambulanciách, potvrdilo ministerstvo zdravotníctva. Navrhuje, aby tam mohli štúdium dokončiť. Zmenu by mal priniesť pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotných poisťovniach na aktuálnej schôdzi parlamentu.



"Kým doteraz sa mohli budúci všeobecní lekári a pediatri zamestnať vo všeobecnej ambulancii, odkiaľ chodili na cirkulácie, po novom sa budú smieť zamestnať len v nemocnici," upozornil lekár a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay na sociálnej sieti. Zmenu v rezidentskom programe od januára 2023 priniesla novela zákona o zdravotných poskytovateľoch.



"LOZ v uvedenej problematike argumentovalo tým, že v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo cirkuluje rezident na viacerých oddeleniach nemocníc. Vďaka týmto cirkuláciám je rezident následne v praxi schopný lepšie pomôcť pacientom, ktorí navštevujú ambulancie všeobecných lekárov s celou škálou zdravotných problémov," uviedlo pre TASR ministerstvo.



Zároveň priblížilo, že k schválenej novele vypracovalo pozmeňujúci návrh, ktorý už predložilo na rokovanie parlamentného zdravotníckeho výboru. "Pozmeňujúci návrh má byť prerokovávaný na aktuálne prebiehajúcej schôdzi parlamentu," priblížil pre TASR rezort. Dodal, že o téme tiež komunikuje s lekárskymi fakultami. Podľa hovorkyne ministerstva Petry Lánikovej sa úprava týka prechodných ustanovení, ktoré majú zabezpečiť, že zmeny sa nebudú vzťahovať na súčasných rezidentov v ambulanciách.



Szalay tvrdí, že zmena zákona zhorší situáciu v primárnej sfére. Obáva sa zníženia počtu záujemcov o rezidentské štúdium. Myslí si, že nemocnice získajú bezplatnú pracovnú silu, do odbornej prípravy ktorej sa im neoplatí investovať, keď po získaní špecializácie odídu. Kritizuje dohodu vlády s LOZ, ktorou podľa jeho slov nikto okrem nemocničných lekárov nič nezískal.