Rezort zdravotníctva rieši otázku preventívneho testovania utečencov

Bratislava 28. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rieši situáciu týkajúcu sa preventívneho testovania na ochorenie COVID-19 u utečencov z Ukrajiny. Centrálne sú aktuálne pretestovaní ľudia v záchytnom tábore v Humennom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Situáciu týkajúcu sa preventívneho testovania na ochorenie COVID-19 pri vojnových migrantov intenzívne a priebežne riešime. Centrálne sú aktuálne pretestovaní ľudia, ktorí prichádzajú do záchytného tábora v Humennom. Rovnako, ak sa zachytí na inom mieste ohnisko vírusu, je tam vyslaný tím na testovanie. Rezort aktuálne rieši testovaciu stratégiu pre vojnových migrantov, v blízkej dobe budeme komplexne informovať," uviedla Eliášová.



V tejto súvislosti pribudli v Humennom tri mobilné testovacie jednotky, ktoré pomôžu vykonať do 3000 LAMP testov denne, ozrejmil vedec Pavol Čekan, ktorého firma LAMP testy vyvinula.