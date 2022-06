Rezort zdravotníctva: Rokovania o platoch zdravotníkov ešte prebiehajú

Bratislava 30. júna (TASR) - Rokovania o platoch zdravotníkov s ich zástupcami naďalej prebiehajú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Laníková.



"Partnerom z radov lekárov, sestier či záchranárov boli predstavené návrhy, o ktorých sa ďalej komunikuje," dodala. O záveroch bude podľa nej rezort informovať čoskoro.



Minister Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ešte v apríli avizoval, že platy zdravotníkov by sa mohli vyriešiť do konca júna. Do stanoveného termínu to chcel stihnúť aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).