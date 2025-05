Rezort zdravotníctva sa venuje reforme ambulantného sektora

Bratislava 5. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v komunikácii so zástupcami sektoru zdravotníctva, vrátane poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, naďalej pokračuje. Venuje sa reforme ambulantného sektora, hlavne tvorbe novej verejnej optimálnej siete. Pre TASR to zhrnul komunikačný odbor rezortu zdravotníctva v reakcii na piatkové (2. 5.) vyjadrenie Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP).



Rezort pripomenul, že od 1. januára 2025 platí nový legislatívny rámec pre tzv. verejnú optimálnu sieť poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS). Táto sieť sa po novom nebude plánovať len na úrovni krajov, ale aj okresov, čo má lepšie zohľadniť reálne potreby pacientov v jednotlivých regiónoch. „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bude vždy každoročne zverejňovať počet chýbajúcich ambulancií v jednotlivých odbornostiach v jednotlivých okresoch alebo krajoch,“ priblížil rezort.



Zásadnou zmenou podľa MZ je, že samosprávny kraj bude mať silné postavenie pri tvorbe siete, pretože bude mať právomoc vypočítanú veľkosť siete upraviť podľa regionálnych špecifík. „Finálne výsledky verejnej optimálnej siete budú v rukách samosprávnych krajov. Výsledky naplnenia siete za rok 2025 podľa nových pravidiel ÚDZS zverejní v decembri,“ dodal rezort.



MZ priblížilo, že prehodnocuje aj personálne normatívy v ambulanciách či racionalizuje kapacitu sestier v špecializovaných ambulanciách. „Boli zvýšené kompetencie praktických sestier - asistentov. Zároveň sme znížili aj administratívne zaťaženie ambulancií,“ objasnilo. Ambulancie podľa jeho slov môžu využiť administratívnych pracovníkov, ktorí budú mať právo nakladať so zdravotnou dokumentáciou v zákonom stanovenom rozsahu a od týchto činností tak odbremenia zdravotníckych pracovníkov.



Podľa rezortu umožní sprehľadniť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti aj nový zoznam zdravotných výkonov. „MZ v spolupráci so zástupcami odborných spoločností a zdravotných poisťovní pripravilo zoznamy zdravotných výkonov pre sedem špecializačných odborov - dermatovenerológiu, geriatriu, internú medicínu, neurológiu a pediatrickú neurológiu, pneumoftizeológiu a pediatrickú pneumoftizeológiu. Tvorba zoznamov zdravotných výkonov pre ambulantný sektor pokračuje na MZ naďalej aj v tomto roku,“ podotkol rezort.



ZAP nepodpíše súčasné znenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Podľa nich nebolo na ambulantný sektor vyčlenených dostatok zdrojov. Pôvodné zmluvy predĺžil o jeden mesiac s účinnosťou do konca mája, plánuje pokračovať v rokovaniach a tlmočiť postoje ministerstvu zdravotníctva a vláde SR. Žiada záruky a okamžité otvorenie diskusie o zásadných systémových zmenách.