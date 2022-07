Rezort zdravotníctva schválil prioritný zoznam investičných projektov

Bratislava 1. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR schválilo prioritizovaný zoznam investičných projektov. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva s tým, že tak splnilo ďalší požadovaný míľnik plánu obnovy. Pri tvorbe zoznamu podľa rezortu rozhodovala kvalita projektov.



Rezort ozrejmil, že keďže sú finančné prostriedky z plánu obnovy obmedzené a investičný dlh v zdravotníctve vysoko prevyšuje možnosti plánu, boli projekty rozdelené do troch skupín - plán obnovy, eurofondy a štátny rozpočet. "Cieľom rozdelenia projektov je, aby nedochádzalo k prekrývaniu finančných prostriedkov," priblížilo MZ.



Investičný zoznam môže podľa rezortu uchádzačom indikovať aktuálnu kvalitu ich projektu a tomu zodpovedajúce umiestnenie v zozname všetkých projektov. "Zároveň však platí, že po vypísaní výzvy na výstavbu nových nemocníc, ktorá bude na rozdiel od zoznamu právne záväzná, sa budú môcť do tejto výzvy prihlásiť všetky projekty, a to bez ohľadu na to, v ktorej kategórii a pozícii sa aktuálne nachádzajú," doplnilo ministerstvo.



Rezort chce nastaviť pre uchádzačov jasné pravidlá, medzi ktorými bude napríklad kvalita projektu či regionálna potreba. "Medzi najdôležitejšie kritériá, ktoré môžu vyradiť projekty z výzvy, je termín úplného dokončenia projektu, teda druhý kvartál roku 2026," podotklo MZ.