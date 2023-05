Rezort zdravotníctva: Sestry nebudú vystavovať lekárske predpisy

Bratislava 6. mája (TASR) - Sestry nateraz nebudú môcť vystavovať lekárske predpisy. Zámer pre mnohé pripomienky vypustili z návrhu novely o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá je aktuálne v parlamente. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Petra Lániková. Rezort sa však podľa nej zmene do budúcnosti nebráni.



"Možnosť vystavovať lekárske predpisy sestrami bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní z návrhu novely vypustený z dôvodu mnohých zásadných pripomienok, a to najmä odborných lekárskych spoločností a zdravotných poisťovní," priblížila.



Rezort zdravotníctva avizuje, že sa do budúcnosti nebráni umožniť sestrám vystavovať lekársky predpis. "Bude tomu však musieť predchádzať diskusia so zainteresovanými stranami, najmä lekárskymi odbornými spoločnosťami, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, zdravotnými poisťovňami a Národným centrom zdravotníckych informácií," dodala Lániková.



Vystavovať lekárske predpisy mala sestrám umožniť novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá je aktuálne v parlamente. Sestra mala podľa návrhu realizovať len administratívnu činnosť na základe pokynu a indikácie lekára. Zámer mal priniesť tiež možnosť poverenia sestry lekárom-špecialistom predpisovaním zdravotníckej pomôcky najviac na dobu 12 mesiacov.