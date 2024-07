Rezort zdravotníctva: Nedostatok všeobecných lekárov riešime

Bratislava 29. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR si uvedomuje, že situácia so všeobecnými lekármi pre dospelých aj pre deti nie je priaznivá. Situáciu rieši a postupne prijíma opatrenia. Pre TASR to v reakcii na pondelkové vyjadrenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenia všeobecných lekárov pre dospelých (ZVLD) SR uviedol komunikačný odbor MZ SR.



Podľa rezortu je pre stabilizáciu situácie absolútne kľúčové pozitívne pôsobenie na študentov medicíny. "Hlavné odborníčky ministerstva v týchto odboroch na polročnej báze navštevujú lekárske fakulty na Slovensku, kde diskutujú priamo so študentmi. Samotný mechanizmus príspevkov zo strany viacerých subjektov totiž nie je postačujúci, pokiaľ sa nepodarí získať nových mladých lekárov," uviedol rezort.



Dôležitou súčasťou opatrení je podľa neho upravený rezidentský program. Študenti medicíny môžu byť počas štúdia zamestnaní v ambulanciách. Všeobecní lekári tiež môžu žiadať o financie z plánu obnovy a odolnosti v regiónoch, kde sú podľa rezortu najviac potrební. Ministerstvo uviedlo, že na tento účel štát vyčlenil desať miliónov eur. Z týchto peňazí má vzniknúť asi 120 ambulancií pre dospelých aj ambulancií pre deti a dorast.



"K dnešnému dňu v rámci druhej výzvy rezort eviduje 101 žiadostí. Výzva sa priebežne vyhodnocuje, zatiaľ úspešne splnilo podmienky výzvy 67 z nich, zvyšok je v procese hodnotenia," ozrejmil rezort zdravotníctva. Podotkol, že so 44 žiadateľmi už podpísal zmluvu. Pripravuje tretiu výzvu, ktorá by podľa neho mala byť zverejnená už v najbližších dňoch.



ZMOS v pondelok upozornilo na nedostatok všeobecných lekárov. Združenie spolu so ZVLD pripravilo návrh na novú dotačnú schému zo štátneho rozpočtu. Združenie lekárov totiž tvrdí, že schéma z plánu obnovy je nedostatočná a lekári preberajú riziko, že budú musieť dotácie vracať.