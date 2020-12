Rezort zdravotníctva: Snažíme sa, aby pacienti dostali kvalitnú liečbu

Bratislava 26. decembra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa snaží v oblasti liekovej politiky konať tak, aby mal slovenský pacient dostupnú kvalitnú účinnú liečbu s prihliadnutím na to, aby pri každej diagnóze mal variant bez doplatku alebo so sociálne únosným poplatkom. Touto optikou sa odborníci na rezorte postavili aj ku kategorizácii platnej od nového roka. Pre TASR to v bilancii roka 2020 povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Priblížila, že v zozname kategorizovaných liekov bude od januára budúceho roka 4327 liekov. V porovnaní s rokom 2020 tak pribudlo v zozname 262 nových liekov. Bez doplatku bude od januára 1281 liekov. "Chceme priniesť jasné, jednotné, časovo limitované a transparentné kritériá na schválenie liečby na výnimku, zjednodušenie procesu schvaľovania terapeutického použitia neregistrovaného lieku alebo registrovaného lieku v neregistrovanej indikácii, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pred schválením úhrady takéhoto lieku zdravotnou poisťovňou," komentovala.



Ako ďalej Eliášová uviedla, pripravujú sa aj zmeny systému povoľovania terapeutického použitia neregistrovaného lieku alebo v indikácii, ktorá nie je uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku. "Je to v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zaviazala zadefinovať jasné, jednotné, časovo limitované a transparentné kritériá na schválenie liečby na výnimku," zdôraznila.



Podľa MZ SR sa tak má zjednodušiť proces schvaľovania terapeutického použitia neregistrovaného lieku alebo registrovaného lieku v neregistrovanej indikácii. Toto zjednodušenie procesu má byť podľa hovorkyne uskutočnené zavedením oznamovacieho princípu pre individuálne žiadosti a zjednodušením žiadosti o skupinové povolenie terapeutického použitia lieku. Pripravované zmeny majú priniesť skrátenie časového obdobia na získanie povolenia.



V oblasti liekovej politiky pracuje tiež rezort zdravotníctva na novom nastavení systému posudzovania nákladovej efektívnosti liekov. "MZ SR podporí vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov, taktiež plánujeme zabezpečiť pohľad pacientov v poradných orgánoch ministerstva, teda kategorizačnej komisii a kategorizačnej rade," doplnila.



Rovnako sa pripravuje novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorá bude podľa Eliášovej znamenať nové nastavenie systému posudzovania nákladovej efektívnosti liekov. Pripravuje sa tiež zavedenie povinnosti posudzovania nákladovej efektívnosti všetkých liekov, nový systém uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady liekov na úrovni ministerstva a zjednodušenie podmienok na rozšírenie indikačných obmedzení lieku.



Eliášová dodala, že sa chystá aj zmena vyhlášky o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa. "Dôvodom je zmena systému centrálne nakupovaných liekov v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa kabinet zaviazal rozšíriť centrálne nákupy najpoužívanejších a vysoko nákladových liekov, pomôcok a zdravotníckych materiálov," uzavrela.