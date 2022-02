Rezort zdravotníctva spúšťa očkovanie treťou dávkou pre neplnoletých

Bratislava 11. februára (TASR) - Rezort zdravotníctva spúšťa od pondelka (14. 2.) očkovanie posilňujúcou dávkou pre deti vo veku od 12 do 17 rokov. "Booster" dávku dostanú na základe vyplnenej žiadosti na portáli korona.gov.sk alebo môžu využiť očkovanie bez registrácie. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"Aktualizované usmernenie ministerstva zdravotníctva umožňuje podanie posilňujúcej – "booster" dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 kompletne zaočkovanej osobe aj vo veku od 12 do 17 rokov plus 364 dní," uviedla Eliášová. Očkovanie sa podľa nej umožní na základe žiadosti zákonného zástupcu. Tú podpíše až na mieste očkovania. Podávaná vakcína bude od spoločnosti Pfizer/BioNTech.



Okrem očkovania v očkovacích centrách budú deti podľa hovorkyne očkovať aj vybraní pediatri vo svojich ambulanciách. "Registrovať sa na konkrétny termín očkovania je možné na portáli korona.gov.sk," doplnila.



Očkuje sa najskôr tri mesiace po aplikácii poslednej dávky. Optimálne je podať posilňujúcu dávku o štyri až šesť mesiacov po predchádzajúcom očkovaní, a to na základe štúdií a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a iných, poznamenala Eliášová.



Európska lieková agentúra (EMA) tento týždeň začala posudzovať podávanie tretej dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech pre deti vo veku 12 - 15 rokov. Uskutočňuje sa tiež hodnotenie použitia posilňujúcej dávky pre dospievajúcich vo veku 16 až 17 rokov.