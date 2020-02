Rezort zdravotníctva: SR podpísala dohodu o zlepšovaní podpory zdravia

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovensko a Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu sa dohodli na spolupráci a podpore Národného programu podpory zdravia. Dvojročnú zmluvu v utorok podpísal predseda vlády SR poverený riadením rezortu zdravotníctva Peter Pellegrini (Smer-SD). Na sociálnej sieti o tom informuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



"Cieľom dohody je podpora našej krajiny zo strany WHO v úsilí pracovať na zlepšovaní podpory verejného zdravia, aby sa úroveň starostlivosti o zdravie Slovákov zvyšovala z ich vlastnej iniciatívy, aby ľudia využívali možnosť bezplatnej prevencie, uvedomovali si dôležitosť preventívnej starostlivosti o svoje zdravie, čo je taktiež jedným z dôležitých krokov na zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí a viac zachránených životov," uvádza rezort.



Dohoda tiež podporuje národné programy vlády SR a implementuje ich do praxe. Ide o Národný program podpory zdravia, Národný akčný plán v prevencii obezity, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity, Národný program kontroly tabaku, Národný program duševného zdravia, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, Národný program rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie s potrebou posilnenia predpôrodnej diagnostiky, Národný transplantačný program, Národný program Slovensko proti demencii, Národný plán kontroly infekčných ochorení v SR či Národný akčný plán pre deti.