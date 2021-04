Rezort zdravotníctva SR zverejnil zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V

Bratislava 29. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo vo štvrtok zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V. Dostupná je v centrálnom registri zmlúv (CRZ).



"Zmluva je maximálne výhodná pre predávajúceho, lebo kupujúci preberá všetky riziká. Je to zmluva typu take or pay. To znamená, že kupujúci zaplatí bez ohľadu na to, či odoberie dohodnuté množstvo," povedal pre TASR lekár a advokát zo spoločnosti Kinstellar Peter Kováč.



Za nežiaduce účinky podľa neho preberá tiež zodpovednosť kupujúci, teda ministerstvo zdravotníctva. Zhodnotil, že ruská strana sa zaistila voči všetkým rizikám. Slovensko podľa zmluvy môže vrátiť vakcíny, ktoré by neboli farmakologicky v poriadku. Považuje za otázne, či zmluva nadobudla účinnosť až po zverejnení.



Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH. Platná je do 27. februára 2024, teda tri roky od jej uzavretia.



O potrebe zverejnenia zmluvy hovorili prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.



Ministerstvo zdravotníctva SR ešte v utorok (27. 4.) informovalo, že 600 dávok vakcíny Sputnik V si ruská strana zo Slovenska odvezie na vlastnú kontrolu. Tá tak spravila v stredu ráno. Kontrola má trvať jeden mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne podľa rezortu zdravotníctva až po ukončení kontroly.



Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.