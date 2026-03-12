< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva stále vedie rokovania k zmenám liekovej politiky
Na pôde rezortu sa konal okrúhly stôl k zmenám v liekovej politike aj minulý týždeň.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v celosektorových rokovaniach k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Stredajšiemu (11. 3.) rokovaniu dominovala téma tzv. výnimkových liekov, teda úhrady liekov, ktoré štandardne nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Rezort o tom informoval na sociálnej sieti.
„Našim cieľom je nastaviť transparentný, spravodlivý a dlhodobo udržateľný systém, ktorý umožní prístup k potrebnej liečbe v týchto výnimočných prípadoch,“ ozrejmilo ministerstvo.
Na pôde rezortu sa konal okrúhly stôl k zmenám v liekovej politike aj minulý týždeň. „V rokovaniach pokračujeme, konštruktívny dialóg a hľadanie konsenzuálneho riešenia je pre zástupcov celého sektora prínosnou cestou k vzájomnému pochopeniu a spoločnej liekovej legislatíve,“ poznamenalo ministerstvo.
Návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov má zefektívniť manažment vstupu nových liekov na trh, dostupnejšie by mali byť lieky pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami a upraviť by sa mali aj podmienky úhrady liekov na výnimku. Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu, na zachovanie liekov v úhradovom mechanizme či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov.
