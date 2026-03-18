< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva: Súd zrušil rozsudok týkajúci sa žaloby Union ZP
Súd potvrdil, že Ministerstvo zdravotníctva SR nepochybilo.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. marca (TASR) - Krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok pre zmeškanie vo veci žaloby Union zdravotnej poisťovne (ZP) v súvislosti s kategorizáciou lieku Keytruda a vec vrátil na nové konanie. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s tým, že rozhodnutie víta. O nároku na náhradu škody má opätovne rozhodovať Mestský súd Bratislava IV.
„Súd potvrdil, že MZ SR nepochybilo. Rezort postupoval v súlade s platnou legislatívou a okamžite po tom, ako sa o existencii súdneho konania dozvedel, využil všetky zákonné prostriedky a riadne si plní svoje povinnosti. Medializované informácie o zlyhaniach a nečinnosti rezortu boli nepravdivé a zavádzajúce,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Podľa rezortu si poisťovňa Union vo februári 2023 uplatnila náhradu škody vo výške viac ako 1,3 milióna eur v súvislosti s rozhodnutím o podmienenom zaradení lieku Keytruda do zoznamu kategorizovaných liekov. Mestský súd Bratislava IV rozhodol v novembri 2024 rozsudkom pre zmeškanie v prospech žalobcu a zaviazal MZ na úhradu požadovanej sumy.
Ministerstvo tvrdí, že o prebiehajúcom súdnom konaní nemalo vedomosť, keďže súdne písomnosti boli doručované nesprávnym spôsobom. „MZ SR po zistení tejto skutočnosti podalo voči rozsudku odvolanie a Krajský súd v Bratislave dňa 27. februára 2026 rozsudok pre zmeškanie zrušil a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie. O nároku na náhradu škody bude opätovne rozhodovať Mestský súd Bratislava IV, pričom MZ SR sa bude môcť voči nárokom riadne brániť,“ dodal rezort.
