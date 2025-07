Rezort zdravotníctva uzavrel zmluvu o lieku Voxzogo

Bratislava 31. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uzavrelo zmluvu a dohodlo podmienky s držiteľom registrácie lieku Voxzogo, ktorý je určený na liečbu achondroplázie. Ide o ďalší krok k tomu, aby bol liek hradený z verejného zdravotného poistenia. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva.



„Aj vďaka konštruktívnemu prístupu držiteľa registrácie sa tento dôležitý liek na achondropláziu posúva do ďalšieho procesu, bude sa ním na rokovaní zaoberať Kategorizačná komisia pre lieky,“ priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



Komisia zložená zo zástupcov pacientskych organizácií, zdravotných poisťovní, MZ SR a odborných spoločností posudzuje medicínske, ekonomické a etické aspekty zaradenia lieku do úhradového systému. „Konečné odporúčanie kategorizačnej komisie bude slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ministra zdravotníctva o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov,“ priblížil rezort.



Šaško podotkol, že ministerstvo podniká kroky, aby boli financie na lieky, u ktorých je dostatočne preukázateľný benefit pre pacientov, využívané efektívne a transparentne.



Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie.