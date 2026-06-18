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Rezort zdravotníctva: V povedomí o HPV pretrvávajú nepresnosti
V rámci prieskumu takmer polovica rodičov nevedela spontánne uviesť, pred čím očkovanie proti HPV chráni.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Väčšina rodičov už počula o ľudskom papilomavíruse (HPV), v ich povedomí však pretrvávajú viaceré nepresnosti. Vyplýva to z minuloročného celoslovenského prieskumu medzi rodičmi detí vo veku deväť až 15 rokov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripomína, že niektoré typy HPV môžu viesť k vzniku onkologických ochorení, a zdôrazňuje, že prevencia rakoviny sa začína už v detstve. Rezort o tom informoval na sociálnej sieti.
V rámci prieskumu takmer polovica rodičov nevedela spontánne uviesť, pred čím očkovanie proti HPV chráni. Len 60 percent rodičov vedelo, že očkovanie proti HPV je plne hradené zo zdravotného poistenia pre dievčatá a chlapcov vo veku 12 až 14 rokov. Pätina rodičov sa mylne domnievala, že HPV sa lieči antibiotikami, a 15 percent vyjadrilo súhlas s výrokom, že iba ženy môžu byť infikované HPV, ozrejmilo ministerstvo.
HPV môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Očkovanie proti HPV je najúčinnejšie vo veku od 12 až do dovŕšenia 15 rokov. V tomto veku je očkovanie plne hradené zo zdravotného poistenia.
V boji proti rakovinotvornému vírusu HPV pomáhajú očkovacie dni v regiónoch. Najbližšie organizuje Bratislavský kraj, a to v piatok (19. 6.) v zdravotnom stredisku na Rovniankovej v bratislavskej Petržalke, a Trnavský kraj - v sobotu (20. 6.) v ambulancii na Starohájskej ulici v Trnave. Registrovať sa možno na weboch https://bratislavskykraj.sk/hpv-ockovanie/ a https://cakarentt.sk/.
V rámci prieskumu takmer polovica rodičov nevedela spontánne uviesť, pred čím očkovanie proti HPV chráni. Len 60 percent rodičov vedelo, že očkovanie proti HPV je plne hradené zo zdravotného poistenia pre dievčatá a chlapcov vo veku 12 až 14 rokov. Pätina rodičov sa mylne domnievala, že HPV sa lieči antibiotikami, a 15 percent vyjadrilo súhlas s výrokom, že iba ženy môžu byť infikované HPV, ozrejmilo ministerstvo.
HPV môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Očkovanie proti HPV je najúčinnejšie vo veku od 12 až do dovŕšenia 15 rokov. V tomto veku je očkovanie plne hradené zo zdravotného poistenia.
V boji proti rakovinotvornému vírusu HPV pomáhajú očkovacie dni v regiónoch. Najbližšie organizuje Bratislavský kraj, a to v piatok (19. 6.) v zdravotnom stredisku na Rovniankovej v bratislavskej Petržalke, a Trnavský kraj - v sobotu (20. 6.) v ambulancii na Starohájskej ulici v Trnave. Registrovať sa možno na weboch https://bratislavskykraj.sk/hpv-ockovanie/ a https://cakarentt.sk/.