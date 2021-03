Rezort zdravotníctva: Vakcínu Sputnik V ešte stále laboratórne testujú

Bratislava 31. marca (TASR) - Laboratórne testovania vakcíny Sputnik V sa ešte stále realizujú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Ako potvrdila, v nadväznosti na závery testov bude rezort zdravotníctva o tejto téme komplexne informovať. Pôvodne ministerstvo hovorilo o tom, že výsledky by mohli byť známe už v stredu alebo vo štvrtok (1. 4.).



Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková ešte v utorok (30. 3.) povedala, že na Slovensko prídu v najbližšom čase ďalšie dávky tejto vakcíny. Prvá dávka podľa jej slov bola vyrobená koncom februára, exspiráciu má šesť mesiacov.



Vakcínu Sputnik V testovali na morčatách a myšiach v Šarišských Michaľanoch, skúšku prežili. Skúškou bezpečnosti sa zisťovali potenciálne nežiaduce prímesi z výroby.



Spoločnosť, v ktorej sú uskladnené vakcíny Sputnik V, zaznamenáva enormný záujem o vakcínu aj očkovanie. To však nezabezpečuje. V závode budú dovtedy, kým rezort zdravotníctva nedá pokyn na distribúciu.



Slovensko nakúpilo dva milióny vakcín Sputnik V. Už bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) udelil na používanie neregistrovanej vakcíny výnimku. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii.