Rezort zdravotníctva verí, že dôjde k vzájomnému kompromisu a zmieru

Bratislava 30. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR verí, že dôjde k vzájomnému kompromisu a zmieru v zdravotníctve. Reagovalo tak pre TASR na informácie o hrozbe, že lekári vo výpovedi nenastúpia od Nového roka (1. 1.) do práce.



"MZ SR rieši aktívne situáciu a rokuje so všetkými poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti," uviedli z ministerstva.



Lekárske odborové združenie (LOZ) v pondelok pre TASR potvrdilo, že od 1. januára 2025 hrozí, že vyše 3300 lekárov vo výpovedi nenastúpi do práce. Zdôvodnilo to tým, že zhruba 20 lekárov stále s nemocnicami spoločností Agel a Penta Hospitals neuzavrelo dodatky k zmluvám, na ktorých sa dohodlo LOZ s ministerstvom zdravotníctva.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v mene vlády v decembri podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou.



Uzavretím zmluvy sa malo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede lekárov. Šéf LOZ Peter Visolajský po podpise dohody avizoval, že lekári sa vrátia do nemocníc podmienečne a vláda musí do konca februára 2025 splniť sľuby, ku ktorým sa zaviazala.