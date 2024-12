Rezort zdravotníctva: Vírus HIV sa neprenáša dotykom ani slinami

Bratislava 8. decembra (TASR) - Vírusom HIV sa možno nakaziť krvou, spermiami, materským mliekom, predejakulačnou tekutinou, vaginálnymi a análnymi sekrétmi. Vírus sa neprenáša dotykom ani slinami a nemožno sa ním nakaziť ani vo vode. Poukázalo na to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti. "Ak sa zbavíme nánosov predsudkov, ktoré bránia pochopeniu a prevencii tohto ochorenia, boj proti nemu bude oveľa efektívnejší," zdôraznil rezort.



Priblížil, že podávanie rúk, objímanie ani iný typ podobného fyzického kontaktu vírus neprenáša. Rovnako nie je možný jeho prenos prostredníctvom slín. "Sliny síce môžu obsahovať určitú koncentráciu vírusu, ktorá však na prenos infekcie nie je postačujúca," vysvetlilo ministerstvo.



Vírusom sa nemožno nakaziť napríklad ani vo vode. "Mimo tela hostiteľa prežíva vírus HIV extrémne krátko. Vo vode, či už v bazéne, jazere alebo mori, stráca svoju schopnosť infikovať. Navyše chlór alebo dezinfekcia v bazénoch vírus zničia," ozrejmil rezort. Mýtom je tiež podľa neho, že by HIV mohli prenášať komáre. "Takýto scenár je nereálny z dvoch hlavných dôvodov - HIV v komároch neprežije z dôvodu odlišnej genetickej výbavy v porovnaní s ľudskou DNA. Druhým je, že komáre nevstrekujú do pokožky krv, ktorú predtým 'vysali' z inej osoby, ale svoje sliny, aby zabránili zrážaniu krvi. Sliny komára krv neobsahujú," uviedlo ministerstvo.



Dodalo, že človek nakazený vírusom HIV automaticky nemusí mať AIDS. "AIDS je pokročilým 3. štádiom HIV infekcie. Súčasná dostupná liečba dokáže udržať vírus pod kontrolou, zabrániť oslabeniu imunity infikovaného a úplne zastaviť rozvoj ochorenia do štádia AIDS," spresnilo MZ SR.



Slovensko patrí k štátom EÚ s najnižším ročným výskytom HIV infekcie. K 30. júnu evidovalo 1327 ľudí s HIV.