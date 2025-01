Rezort zdravotníctva vníma potrebu riešenia nedostatku psychiatrov

Bratislava 21. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vníma naliehavú potrebu riešenia nedostatku detských psychiatrov a intenzívne sa jej venuje. Zníženú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v tomto odbore eviduje najmä na strednom a východnom Slovensku. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor rezortu v reakcii na pondelňajšie (20. 1.) vyjadrenia opozičnej strany SaS, ktorá upozornila na akútny nedostatok detských psychiatrov.



Podľa ministerstva na Slovensku v súčasnosti pôsobí 49 lekárov so špecializáciou v odbore detská psychiatria, ku ktorým v decembri 2024 pribudli dvaja atestovaní lekári s danou špecializáciou. Detských psychiatrov vzdelávajú lekárske fakulty v Bratislave a Martine, v súčasnosti je do špecializovaného štúdia zaradených 39 lekárov. "Od roku 2006 do roku 2024 bolo v špecializačnom odbore detská psychiatria vzdelaných 47 detských psychiatrov, za posledných päť rokov to boli v priemer traja psychiatri ročne," priblížil rezort zdravotníctva.



Ministerstvo ubezpečuje, že citlivo vníma naliehavú potrebu riešenia nedostatočnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria a problému sa intenzívne venuje. "V súčasnosti sa zameriavame na všetky procesy podporujúce vytvorenie udržateľnosti zdravotníckych zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria a v odbore detská psychiatria postupnými legislatívnymi návrhmi na zmenu doterajšieho fungovania a financovania zdravotnej starostlivosti v uvedených odboroch," uviedol rezort.



Opatrenia na systémové a udržateľné zmeny má pomôcť implementovať aj Národný program duševného zdravia a Akčný plán Národného programu duševného zdravia na roky 2024 - 2030, ktorý schválila vláda vlani v auguste. "Do roku 2030 sa plánujú vytvoriť a regulovať podmienky, mechanizmy, opatrenia a nástroje, ktoré podporia duševné zdravie na úrovni jednotlivcov, komunít a celej populácie," uviedol rezort. Dodal tiež, že v rámci vzdelávania budúcich lekárov boli v Programe Slovensko na roky 2021 - 2027 vyčlenené finančné prostriedky určené priamo na vzdelávanie detských psychiatrov a ministerstvo pripravuje vyhlásenie výziev na vzdelávanie podporených z týchto zdrojov.