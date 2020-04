Rezort zdravotníctva vyberie predsedu predstavenstva štátnej poisťovne

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spracováva doručené žiadosti uchádzačov o post predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Pre TASR to v pondelok uviedol rezort zdravotníctva, ktorý je jediným akcionárom VšZP. Počet prihlášok nespresnil.



Do výberového konania na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti, ktorý bude predsedom predstavenstva poisťovne, sa záujemcovia mohli prihlásiť do 14. apríla 2020. Štátnu zdravotnú poisťovňu vedie dočasne od 2. apríla Vladimír Turček, ktorý vo funkcii nahradil generálnu riaditeľku Ľubicu Hlinkovú. Tú odvolal šéf rezortu Marek Krajčí (OĽaNO) koncom marca.



Turček, ktorý vo VšZP pôsobí od roku 2016, naposledy ako podpredseda predstavenstva, ju má viesť do výsledkov riadneho výberového konania.