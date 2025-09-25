< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva vyhlásil výberové konanie na riaditeľa ZIA
Od júna agentúru vedie Martina Vulganová, ktorá uspela vo výberovom konaní.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejnilo výberové konanie na riaditeľa Zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 14. októbra. Rezort o tom informoval na webe.
Agentúra vznikla v roku 2021, aby pomáhala pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva zo zdrojov plánu obnovy. Komunikačný odbor rezortu neskôr priblížil, že v marci 2023 došlo k zmene predmetu jej činnosti. Podľa neho má realizovať a podporovať aktivity na základe požiadaviek ministerstva.
