Rezort zdravotníctva vyhlásil výberové konanie na riaditeľa ZIA

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejnilo výberové konanie na riaditeľa Zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 14. októbra. Rezort o tom informoval na webe.

Agentúra vznikla v roku 2021, aby pomáhala pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva zo zdrojov plánu obnovy. Komunikačný odbor rezortu neskôr priblížil, že v marci 2023 došlo k zmene predmetu jej činnosti. Podľa neho má realizovať a podporovať aktivity na základe požiadaviek ministerstva.

Od júna agentúru vedie Martina Vulganová, ktorá uspela vo výberovom konaní.
