Rezort zdravotníctva: Vzorky odobraté na koronavírus boli negatívne

Bratislava 24. februára (TASR) – Všetkých 48 vzoriek, ktoré boli doposiaľ odobraté na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom, bolo negatívnych. Informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré v tejto súvislosti pripomenulo, že na Slovensku ochorenie nazvané COVID-19 doteraz nebolo potvrdené a krajina je na boj s týmto ochorením pripravená.



"MZ SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR situáciu pozorne sledujú a v prípade potreby sú pripravené aj v spolupráci s ďalšími rezortmi pristúpiť k potrebným opatreniam," informovalo MZ na sociálnej sieti. Poukázalo na to, že vo vybraných nemocniciach, na vybraných hraničných priechodoch, a tiež na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave vykonalo v súvislosti s týmto ochorením cvičenia.



Od 3. februára 2020 sa laboratórna diagnostika nového koronavírusu vykonáva aj na Slovensku, predtým sa využívali nemecké laboratóriá. Vyšetrovanie vzoriek sa realizuje v Národnom referenčnom centre pre chrípku zriadenom na ÚVZ SR. "Výsledky laboratórnych vyšetrení tak poznáme skôr, do niekoľkých hodín, ako keď boli zasielané do berlínskeho laboratória, ktoré si stanovilo predpokladaný časový horizont 48 hodín," vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Poznamenal, že ÚVZ SR bude s virologickým inštitútom na Charité univerzite medicíny v Berlíne spolupracovať i naďalej. V prípade, že vzorky budú pozitívne na nový koronavírus, zašlú ich do berlínskeho laboratória na potvrdenie. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), poverený riadením MZ SR, rovnako avizoval posilnenie laboratória o vysokošpecializovanú prístrojovú techniku. Na tento účel dal vyčleniť 400.000 eur. Rezort zdravotníctva si od toho sľubuje zlepšenie možnosti laboratórnej diagnostiky nielen pre nový koronavírus, ale aj pre široké spektrum vírusových aj mikrobiálnych ochorení.



Rezort zdravotníctva v spolupráci s ÚVZ SR zriadil nepretržité call centrum vo všetkých regiónoch Slovenska. Odborníci na telefonických linkách poskytujú informácie k aktuálnej situácii týkajúcej sa výskytu nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil. Aktuálne v rámci Call centra funguje deväť telefonických liniek, ktoré sú prístupné pre verejnosť 24 hodín sedem dní v týždni. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk.



Rezort diplomacie zasa odporúča cestujúcim využiť možnosť bezplatnej registrácie pre občanov na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované COVID-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej.