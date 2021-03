Rezort zdravotníctva: Očkovať sa dá celkovo v 88 vakcinačných centrách

Bratislava 14. marca (TASR) - Verejnosť sa môže na Slovensku očkovať proti ochoreniu COVID-19 už celkovo v 88 očkovacích centrách, pričom pri 14 z nich ide o veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC). TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Pripomenula, že sieť očkovacích centier, pri ktorej sa zohľadňuje logistická a skladovacia náročnosť jednotlivých vakcín, buduje MZ SR už od decembra minulého roka.



Priblížila, že 60 vakcinačných centier pre verejnosť sa nachádza v nemocniciach a 14 je ich umiestnených v poliklinikách. Rezort podľa Eliášovej vypracoval koncept rozširovania očkovacej siete. Pri budovaní vakcinačných centier sa podľa jej slov zohľadňovali skladovacie nároky jednotlivých vakcín.



Z tohto dôvodu sa vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech očkuje v nemocniciach. Vakcíny od spoločnosti Moderna sa používajú v poliklinikách a vo veľkokapacitných centrách, ktoré MZ SR zriaďuje v spolupráci so samosprávnymi krajmi, sa používa očkovacia látka AstraZeneca.



Ministerstvo vypracovalo manuál pre zriadenie VOC aj na základe dobrej praxe zo zahraničia a pilotného očkovania, ktoré zorganizovala Fakultná nemocnica Trenčín v športovej hale 6. februára. "Na základe konceptu rozvoja siete vakcinačných centier sme iniciovali stretnutie so samosprávnymi krajmi a po predstavení vypracovaného konceptu budovania veľkokapacitných centier ich ministerstvo poverilo koordináciou očkovania v ich regióne," doplnila Eliášová. Následne sa na základe dohody medzi ministerstvom a samosprávnymi krajmi začali otvárať pilotné centrá v jednotlivých krajoch.



VOC fungujú s výnimkou Nitry a Trenčína v každom samosprávnom kraji. "V Trenčianskom a Nitrianskom kraji túto úlohu zatiaľ realizujú nemocnice vo svojich priestoroch, no MZ SR vynakladá maximálne úsilie, aby veľkokapacitné očkovacie centrá vznikli aj v týchto mestách a krajoch," dodala hovorkyňa rezortu zdravotníctva.



Nasadenie a spoluprácu so samosprávnymi krajmi pri budovaní a prevádzke VOC si ministerstvo cení. "Zároveň verí, že táto efektívna a prospešná spolupráca nebude v tejto napätej dobe zneužitá na politické ciele," uzavrela Eliášová.