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Rezort zdravotníctva zavedie organizovaný skríning rakoviny prostaty
Minister vyzval všetkých mužov po päťdesiatke, aby pozvánku akceptovali a aby sa objednali na takúto preventívnu prehliadku.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zavádza od roku 2027 na Slovensku organizovaný skríning rakoviny prostaty. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Pozvánky tak, aby celé Slovensko bolo plošne preskríningované, budú následne posielané v roku 2028 všetkým mužom od 50. do 69. roku. Vytvorené národné skríningové centrum bude sledovať účasť v regiónoch v spolupráci s krajmi, mestami a obcami, aby sa ľudia dozvedeli, komu je skríning určený a akým spôsobom ho majú absolvovať.
„Chceme spoločne zachytiť potenciálnu diagnózu oveľa skôr a práve vtedy, keď je viac ako 90-percentná šanca na to, že sa z toho aj vyliečime. Základ tvorí odber krvi, ktorý na základe indikátorov vie veľmi jasne signalizovať, že sa niečo deje,“ uviedol Šaško. Potrebná je podľa neho v tomto prípade najmä návšteva všeobecného lekára. V prípade zvýšených hodnôt bude muž poslaný k urológovi, ktorý posúdi výsledky a rozhodne o ďalšom postupe.
Minister vyzval všetkých mužov po päťdesiatke, aby pozvánku akceptovali a aby sa objednali na takúto preventívnu prehliadku. Pripomenul, že rezort pracuje na kapacitách, aby vyšetrenia boli k dispozícii včas a aby sa predišlo predlžovaniu čakacích lehôt. „Od októbra overujeme celý postup, v tomto prípade v Prešovskom kraji, na 2000 mužoch medzi 50. a 69. rokom života a pripravujeme aj pilotný projekt v spolupráci s Banskobystrickým krajom. Tieto získané skúsenosti potom pretransformujeme na celé Slovensko,“ uviedol.
Ročne je na Slovensku podľa slov hlavného odborníka MZ pre urológiu Borisa Kollárika novodiagnostikovaných zhruba 3600 mužov s karcinómom prostaty. „Žiaľ, stále máme aj vysoký počet pacientov, ktorí sú diagnostikovaní v štádiu nevyliečiteľného ochorenia,“ spomenul.
Kollárik zdôraznil, že forma organizovaného skríningu je cesta, ako znížiť mortalitu pacientov. „Máme na to dokázateľné dáta z Európy a implementácia tohto skríningového programu je nesmierne dôležitá. Témou novembra nie je iba karcinóm prostaty, ale aj iné onkologické ochorenia,“ pripomenul. Takisto apeloval na mužov, aby zatiaľ využili možnosť preventívnych prehliadok. Je to podľa jeho slov cesta, ako zistiť urologické ochorenie včas.
„Chceme spoločne zachytiť potenciálnu diagnózu oveľa skôr a práve vtedy, keď je viac ako 90-percentná šanca na to, že sa z toho aj vyliečime. Základ tvorí odber krvi, ktorý na základe indikátorov vie veľmi jasne signalizovať, že sa niečo deje,“ uviedol Šaško. Potrebná je podľa neho v tomto prípade najmä návšteva všeobecného lekára. V prípade zvýšených hodnôt bude muž poslaný k urológovi, ktorý posúdi výsledky a rozhodne o ďalšom postupe.
Minister vyzval všetkých mužov po päťdesiatke, aby pozvánku akceptovali a aby sa objednali na takúto preventívnu prehliadku. Pripomenul, že rezort pracuje na kapacitách, aby vyšetrenia boli k dispozícii včas a aby sa predišlo predlžovaniu čakacích lehôt. „Od októbra overujeme celý postup, v tomto prípade v Prešovskom kraji, na 2000 mužoch medzi 50. a 69. rokom života a pripravujeme aj pilotný projekt v spolupráci s Banskobystrickým krajom. Tieto získané skúsenosti potom pretransformujeme na celé Slovensko,“ uviedol.
Ročne je na Slovensku podľa slov hlavného odborníka MZ pre urológiu Borisa Kollárika novodiagnostikovaných zhruba 3600 mužov s karcinómom prostaty. „Žiaľ, stále máme aj vysoký počet pacientov, ktorí sú diagnostikovaní v štádiu nevyliečiteľného ochorenia,“ spomenul.
Kollárik zdôraznil, že forma organizovaného skríningu je cesta, ako znížiť mortalitu pacientov. „Máme na to dokázateľné dáta z Európy a implementácia tohto skríningového programu je nesmierne dôležitá. Témou novembra nie je iba karcinóm prostaty, ale aj iné onkologické ochorenia,“ pripomenul. Takisto apeloval na mužov, aby zatiaľ využili možnosť preventívnych prehliadok. Je to podľa jeho slov cesta, ako zistiť urologické ochorenie včas.