Rezort zdravotníctva zavŕšil rokovania o novej liekovej politike
Zástupcovia pacientskych organizácií, všetkých zdravotných poisťovní aj odborných a profesijných organizácií podľa rezortu ocenili široký priestor na uplatnenie pripomienok a konštruktívnu diskusiu.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zavŕšilo celosektorové rokovania o novej liekovej politike. Výsledkom je dohoda, ktorá umožní rýchlejší vstup inovatívnych liekov do systému a zjednoduší tak prístup pacientov k modernej a účinnej liečbe. Informovalo o tom na sociálnej sieti.
„Nová lieková politika prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov,“ priblížilo MZ. Dodalo, že návrh zákona smeruje na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady a začiatkom mája by mal byť predložený na rokovanie vlády.
Zástupcovia pacientskych organizácií, všetkých zdravotných poisťovní aj odborných a profesijných organizácií podľa rezortu ocenili široký priestor na uplatnenie pripomienok a konštruktívnu diskusiu.
