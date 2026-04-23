Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
Rezort zdravotníctva zavŕšil rokovania o novej liekovej politike

Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.SK - Anna Švidroňová

Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zavŕšilo celosektorové rokovania o novej liekovej politike. Výsledkom je dohoda, ktorá umožní rýchlejší vstup inovatívnych liekov do systému a zjednoduší tak prístup pacientov k modernej a účinnej liečbe. Informovalo o tom na sociálnej sieti.

„Nová lieková politika prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu či na zabezpečenie kriticky nedostupných liekov,“ priblížilo MZ. Dodalo, že návrh zákona smeruje na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady a začiatkom mája by mal byť predložený na rokovanie vlády.

Zástupcovia pacientskych organizácií, všetkých zdravotných poisťovní aj odborných a profesijných organizácií podľa rezortu ocenili široký priestor na uplatnenie pripomienok a konštruktívnu diskusiu.
