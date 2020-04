Rezort zdravotníctva: Ochrana životov tehotných žien je prioritou

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ochrana zdravia a životov tehotných žien je pre Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR absolútnou prioritou. V čase pandémie ochorenia COVID-19 bolo práve z dôvodu nebezpečenstva nákazy a rizík s tým spojených predchádzajúcou vládou navrhnuté obmedzenie realizovania plánovaných operácií, pokiaľ nejde o neodkladné život zachraňujúce úkony. Hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová to uviedla pre TASR v reakcii na list verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, v ktorom ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) žiadala o garanciu prístupu k interrupciám počas pandémie.



"Veríme, že pani ombudsmanka pochopí, že oslabenie imunity počas chirurgickej operácie môže násobiť rizikovosť každej operácie. Práve operáciami oslabené tehotné matky by tak mohli byť výrazne ohrozené na svojom živote a zdraví," argumentuje rezort zdravotníctva. Okolnosťami, ktoré vylučujú vykonanie potratu, sú podľa MZ SR aj na základe súčasného zákona práve zdravotné dôvody. "Dnes sa, žiaľ, nachádzame v stave, keď nedokážeme s čistým svedomím prevziať zodpovednosť za ohrozenie životov a zdravia žien pri úkonoch, ktoré nie sú nevyhnutnou zdravotnou starostlivosťou," skonštatoval rezort.



"Tvrdenie, že ide o využívanie a neprimerané zasahovanie do sexuálnych práv žien vnímame ako závažne obvinenie bez akéhokoľvek základu," bráni sa ministerstvo. Poukazuje na to, že v súčasnosti sú z dôvodu ochrany zdravia a životov ľudí obmedzené všetky plánované operácie bez ohľadu na ich typ. Aj plánované operácie mozgu, srdca, žlčníka či výmeny kĺbov sa odložili podľa MZ SR práve preto, lebo ústavné právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti si žiada, aby boli poskytované v súlade so všetkými medicínskymi a vedeckými poznatkami. "Ochrana zdravia tehotných matiek nemôže byť v žiadnom prípade postavená na nižšiu úroveň," dodala Eliášová.



Dôvodom k obmedzovaniu aktuálnych operácií je podľa ministerstva práve bezpečný prístup k zdravotnej starostlivosti. Prosí preto ženy, aby si chránili svoje zdravie a v čase šíriacej sa pandémie nežiadali od lekárov úkony, ktoré môžu ich zdravie a život vážne ohroziť.



Ombudsmanka Mária Patakyová minulý týždeň v liste požiadala ministra zdravotníctva, aby prijal opatrenia, ktoré zabezpečia ženám právo na bezpečný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva aj počas pandémie ochorenia COVID-19. Reagovala tak na správy z médií a od mimovládnych organizácií o tom, že lekári v niektorých zdravotníckych zariadeniach odmietajú v aktuálnej situácii vykonávať interrupcie.