< sekcia Slovensko
Rezort zdravotníctva:Materiál s pripomienkami LOZ sa ďalej vyhodnocuje
LOZ apeluje na štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Materiál, v ktorom boli zapracované pripomienky aj zo strany Lekárskeho odborového združenia (LOZ), bol predložený na pripomienkovanie zástupcom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam ako subjektom, ktoré budú nové zmluvné rámce reálne uplatňovať v praxi. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to uviedlo v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu lekárskych odborárov, na ktorej apelovali na štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami.
„Úlohou ministerstva je, aby zmluvné vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti boli vyvážené, prehľadné, porovnateľné naprieč systémom a aby prinášali najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov,“ upozornil rezort. „Zdôrazňujeme, že už dnes zdravotné poisťovne majú povinnosť zverejňovať konsolidované návrhy zmlúv s nemocnicami, čo považujeme za významný krok smerom k vyššej transparentnosti a verejnej kontrole,“ dodali z tlačového oddelenia ministerstva.
Pripomenuli zároveň zaužívanú prax, že zmluvné vzťahy medzi nemocnicami a poisťovňami sa podpisujú obvykle až v apríli, čo vytvára časový priestor na odbornú diskusiu, vyváženie jednotlivých ustanovení a kvalitné dopracovanie návrhu.
LOZ apeluje na štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami. Poukazuje na aktuálne nerovnosti v platbách pre jednotlivé nemocnice, ktorých výsledkom je dlh štátu, rozpadávajúce sa štátne nemocnice a vysokoziskové súkromné nemocnice. Šéf odborárov Peter Visolajský pripomenul, že povinné štandardizované texty zmlúv medzi nemocnicami a poisťovňami boli súčasťou podmienok LOZ pri podaných výpovediach lekárov v roku 2024. Kritizuje, že rezort doteraz nesplnil svoju úlohu a vyzýva ho na nápravu.
„Úlohou ministerstva je, aby zmluvné vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti boli vyvážené, prehľadné, porovnateľné naprieč systémom a aby prinášali najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov,“ upozornil rezort. „Zdôrazňujeme, že už dnes zdravotné poisťovne majú povinnosť zverejňovať konsolidované návrhy zmlúv s nemocnicami, čo považujeme za významný krok smerom k vyššej transparentnosti a verejnej kontrole,“ dodali z tlačového oddelenia ministerstva.
Pripomenuli zároveň zaužívanú prax, že zmluvné vzťahy medzi nemocnicami a poisťovňami sa podpisujú obvykle až v apríli, čo vytvára časový priestor na odbornú diskusiu, vyváženie jednotlivých ustanovení a kvalitné dopracovanie návrhu.
LOZ apeluje na štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami. Poukazuje na aktuálne nerovnosti v platbách pre jednotlivé nemocnice, ktorých výsledkom je dlh štátu, rozpadávajúce sa štátne nemocnice a vysokoziskové súkromné nemocnice. Šéf odborárov Peter Visolajský pripomenul, že povinné štandardizované texty zmlúv medzi nemocnicami a poisťovňami boli súčasťou podmienok LOZ pri podaných výpovediach lekárov v roku 2024. Kritizuje, že rezort doteraz nesplnil svoju úlohu a vyzýva ho na nápravu.