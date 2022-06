Prerozdeľovací mechanizmus poistného sa má zmeniť

Bratislava 17. júna (TASR) - Spôsob prerozdeľovania peňazí z poistného medzi zdravotnými poisťovňami sa má zmeniť. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotnom poistení. Podľa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) to pomôže spravodlivejšie rozdeľovať prostriedky verejného zdravotného poistenia.



"Účelom je rozšírenie súčasného prerozdeľovacieho mechanizmu o nové indexy rizika, ktoré dokážu lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť a tak zefektívniť, respektíve vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní (ZP)," ozrejmilo v návrhu Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Novými parametrami sú okrem iného diagnosticko-nákladové skupiny (DCG), spotreba zdravotníckych pomôcok či údaje o invalidite poistenca.



Zmeniť sa má aj základ ročného prerozdeľovania poistného z 95 percent na 96 percent povinného poistného po odpočítaní nadlimitnej sumy za všetkých poistencov zdravotnej poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného, píše sa v materiáli. Rovnako sa má zmeniť aj základ mesačného prerozdeľovania. Novela je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, jej účinnosť sa navrhuje od 1. novembra.



"Do spoločného osudia, z ktorého sa prerozdeľujú zdroje medzi poisťovne, pôjde o jedno percento zdrojov navyše, čiže sa oň zníži objem prostriedkov, ktoré nebudú predmetom prerozdeľovania a zostanú poisťovniam priamo, bez prerozdelenia," vysvetlil pre TASR šéf Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Následkom toho sa podľa neho v súčasnej situácii zvýši transfer prostriedkov po prerozdelení od súkromných poisťovní do VšZP.



Súkromná ZP Dôvera vidí v návrhu viaceré nejasnosti, časť nových parametrov víta. "Rozšírenie parametrov o skupiny osôb so zdravotným postihnutím nebolo súčasťou odporúčaní nezávislého poradcu. Nevideli sme ani žiadne konkrétne výsledky, ako by tento parameter mohol vylepšiť model prerozdeľovania. Preto s ním nemôžeme súhlasiť," uviedla Dôvera pre TASR. V návrhu sú podľa nej aj iné zmeny nepresne definované alebo nedávajú zmysel. Verí, že rezort zdravotníctva zoberie jej pripomienky do úvahy.



Podľa VšZP má spresnenie prerozdeľovacieho mechanizmu pomôcť spravodlivejšie rozdeľovať prostriedky verejného zdravotného poistenia. "V súčasnosti je predčasné odhadovať dosah na VšZP," uviedla v reakcii pre TASR. Súkromná Union ZP návrh nekomentovala. "Nepoznáme detaily tohto návrhu, preto sa k nemu nemôžeme vyjadriť," odpovedala pre TASR.



Zachar dúfa, že primárnym zámerom zavedenia nových premenných pre prerozdeľovací mechanizmus je zvýšiť predikčnú silu modelu prerozdeľovania bez ohľadu na výsledok prerozdelenia. "Teda bez ohľadu na to, ktorej poisťovni to zdroje pridá a ktorej odoberie," priblížil Zachar. Podotkol, že posudzovanie invalidity pripadá do kompetencie rezortu práce a sociálnych vecí. "Zdravotné poisťovne to nemajú úplne pod kontrolou a ťažšie vedia preto odhaľovať prípadné zneužitia posudzovania invalidity," doplnil.



O aktualizácii prerozdeľovacieho mechanizmu hovorí aj memorandum o spolupráci, ktoré koncom marca podpísali ministri financií a zdravotníctva Igor Matovič (OĽANO) a Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Definuje 17 úsporných, systémových aj hodnotových opatrení, ktoré majú zlepšiť fungovanie zdravotníctva na Slovensku. Medzi nimi spomína aj reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Tú má riešiť iný právny predpis, ktorý zatiaľ ešte nebol daný na medzirezortné pripomienkové konanie, priblížilo pre TASR ministerstvo.