Rezort životného prostredia chce zaviesť ochranu pobrežných pozemkov

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zaviesť opatrenia na ochranu pobrežných pozemkov. Plánuje zaviesť možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pre verejnoprospešné vodné stavby vo vlastníctve SR. Zároveň chce spravodlivo uspokojiť vlastníkov pozemkov, nachádzajúcich sa pod vodnými stavbami, náhradou za odňatie ich vlastníckeho práva. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o vodách.



"Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod existujúcimi vodnými stavbami vo vlastníctve SR je podľa súčasnej legislatívnej úpravy značne komplikované a štátne podniky ako správcovia tohto majetku štátu čelia mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia, respektíve náhrady za užívanie pozemkov pod vodnými stavbami, ktoré sú majetkovoprávne neusporiadané," vysvetlil envirorezort.



Legislatívne prekážky riadneho majetkovoprávneho usporiadania pozemkov sú dlhodobé, poukazuje na to aj Koncepcia vodnej politiky SR. Je preto podľa MŽP potrebné uviesť vlastnícke a prevádzkové vzťahy do súladu s platným právnym predpisom. Z praxe zároveň vyplynula požiadavka upraviť prevod vlastníctva verejných vodovodov a kanalizácií, uviesť vlastnícke a prevádzkové vzťahy do súladu s platným právnym predpisom, tvrdí.



Ministerstvo poukázalo tiež na to, že v súčasnosti nie je dostatočne nastavená ochrana vôd pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, nedostatočne riešené je sledovanie množstva odberov a vypúšťaní odpadových vôd. "Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany vôd a vytvorenie podmienok na zlepšenie stavu útvarov podzemnej vody a povrchovej vody alebo zachovanie ich dobrého stavu prostredníctvom doplnenia kompetencií orgánom štátnej vodnej správy, doplnenia povinností právnickým a fyzickým osobám v súvislosti s meraním odpadového množstva odpadových vôd," priblížil rezort.



Návrhom sa má zabezpečiť sekundárne čistenie splaškových odpadových vôd, zaistiť zabezpečenie nakladania so všetkými druhmi odpadových vôd a osobitných vôd tak, aby nedošlo k zhoršeniu ich kvalitatívnych cieľov. Rozšíriť by sa mala aj definícia ohrozenia vôd o zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.