Rezort životného prostredia pokračuje v ochrane biotopov hlucháňa

Bratislava 7. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR intenzívne pokračuje v plnení opatrení pre ochranu biotopov hlucháňa hôrneho. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) podniká všetky zákonné kroky, aby v slovenských lesoch prežil. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP.



Envirorezort podľa odboru komunikácie aj intenzívne komunikuje s Európskou komisiou (EK) a poskytuje jej informácie o pokroku v oblasti ochrany hlucháňa. "O ďalšom postupe zo strany EK zatiaľ ministerstvo nemá informácie, okrem medializovaného rozhodnutia o podaní žaloby na Európsky súdny dvor z júla 2020," tvrdí odbor komunikácie.



Dodáva, že v tomto prípade sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady. "To znamená, že dokumenty EK vzťahujúce sa na otvorené konania o porušení zmlúv sa nezverejňujú z dôvodu ochrany účelu vyšetrovania, pokiaľ toto vyšetrovanie prebieha," priblížilo ministerstvo. Okrem toho sa na tieto informácie vzťahuje aj obmedzenie prístupu, doplnilo.



Zásadnú zmenu by mali priniesť dôsledky novely zákona o ochrane prírody a krajiny a novela zákona o lesoch. Obidve novely majú upraviť podmienky ťažby, aj náhodnej, ktorá môže ohroziť predmet ochrany aj v lokalitách, kde sa hlucháň vyskytuje alebo má vhodné podmienky, vysvetlilo MŽP.



Na ochranu hlucháňa má tiež slúžiť zonácia Muránskej planiny. "Silná podpora ochrane bezzásahových území iste vyvolala pozornosť aj medzi tými politikmi Európskej únie (EÚ), ktorí sledujú SR ako územie s výskytom hlucháňa hôrneho," uviedol komunikačný odbor. Zároveň doplnil, že Budaj získal na vláde podporu pre vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a ochranu ďalších šiestich chránených území.



EK v júli oznámila, že podala na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovenku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla a nedodržiava niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.