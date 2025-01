Rezort životného prostredia: Povolenie lovu vlka má prísne podmienky

Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stojí za tým, že povolenie lovu vlka má prísne podmienky a nie je bezbrehé. Vyplýva to zo stanoviska štátneho tajomníka rezortu Filipa Kuffu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.



"Vyhláška určuje lokality, kde je vlka možné loviť. Taktiež územia európskeho významu a de facto aj národné parky sú vyňaté z kvótového plošného lovu vlka. Podobné pravidlá na lov vlka platili na Slovensku aj v minulosti. Navyše, území, kde je v súčasnosti zakázané loviť vlka, je viac ako pred rokom 2021," uviedol Kuffa.



Podotkol, že viaceré odborné štúdie potvrdzujú stúpajúci trend populácie vlka na Slovensku. Rovnako, že na Slovensku aj v EÚ spôsobuje vlk významné škody na hospodárskych zvieratách. "Aj preto chcú európske inštitúcie a mnohé členské štáty EÚ preradiť vlka dravého zo zoznamu prísne chránených druhov a umožniť tak zmysluplný manažment jeho európskych populácií. Rovnako chce envirorezort postupovať aj pri zmysluplnom manažmente medveďa," dodal.



Ochranárske organizácie Aevis, My sme les, WWF Slovensko a Greenpeace Slovensko žiadajú envirorezort, aby zrušil vyhlášku, ktorá povoľuje lov vlkov, a aby ostala zachovaná ich celoročná ochrana. Požadujú takisto, aby rozhodovanie o ochrane vlkov bolo založené na odborných a vedeckých argumentoch. Trvajú na dôslednom plnení domácich aj medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody.



Od 1. januára nadobudla platnosť nová vyhláška, ktorá umožní lov vlka na území Slovenska. V sezóne 2025 je lov povolený do 15. januára, pričom kvótu pre túto sezónu stanovili na 74 jedincov. Kvóty stanovuje ministerstvo pôdohospodárstva. Nikto podľa envirorezortu nevolá po plošnom love a nová vyhláška má zaviesť racionálny manažment populácie vlka dravého na Slovensku.