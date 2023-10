Rezort životného prostredia pripravuje obstarávanie na dodávateľa

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR aktuálne pripravuje podklady pre budúce verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý bude schopný Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať. Pre TASR to uviedol hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.



"Všetky moduly ISOH sú nasadené v ostrej prevádzke, avšak z dôvodu nesúladu funkcionalít s aktuálne platnou legislatívou nie sú publikované verejnosti na používanie," povedal Ferenčák.



Do ISOH sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred uvedením výrobku na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť, kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral, a ako s ním naložil. Cieľom systému je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad. Systém stál viac ako 15,2 milióna eur.